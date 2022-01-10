Чиновники пожертвовали обеденным перерывом ради комфорта горожан

Более 50 сотрудников администрации Владимира в первый рабочий день 2022 года решили оказать помощь коммунальным службам в уборке снега с улиц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки во Владимире выпало 8 мм осадков, сильный снег также ожидается во вторник. Проблемы с уборкой снега на дорогах стали причиной жалоб жителей, в том числе на официальных страницах администрации Владимира в социальных сетях. В пресс-службе администрации Владимира также уточнили, что на утренней планерке глава города Андрей Шохин назвал ситуацию "форс-мажором".

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"Сегодня, после обильного ночного снегопада, более 50 сотрудников администрации города Владимира в свой обеденный перерыв вооружились лопатами и помогли муниципальным коммунальным службам с расчисткой снега на остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам", - сообщили в пресс-службе.

Волонтеры-чиновники расчищали дороги как на центральных улицах города, так и в спальных районах. "С начала 2022 года это самый сильный снегопад. В декабре 2021 года во время сильных снегопадов выпадало до 9 мм осадков", - пояснил дежурный синоптик Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным администрации Владимира, с вечера 9 января и в ночь на 10 января снег с улиц Владимира убирали 42 единицы техники муниципального центра управления городскими дорогами. Сегодня к этим работам привлечены 52 единицы техники и 64 рабочих. Общая протяженность чистящихся от снега дорог города составляет 350 км. За прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 5 000 кубометров снега.