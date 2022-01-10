Парад корги в новогодних костюмах в Челябинске сняли на видео

Нарядные корги прошлись по улицам Челябинска в рамках новогоднего парада в субботу.
На кадрах можно увидеть коротколапых пушистиков в образах льва, тигра и даже Снегурочки в красных санях.
Перед самим парадом нарядные любимцы продефилировали возле памятника Игорю Курчатову в центре города и приняли участие в совместной фотосессии с хозяевами. Всего на праздник собрались около ста человек и их питомцев. Помимо коржиков встречались собаки и других пород.
"Мы третий год подряд проводим маскарадную "коржовку", и с каждым годом у нас участники все лучше и лучше выглядят. Так получается, [потому] что готовятся ребята и заказывают наряды с западных сайтов, и шьют сами, и просто готовятся морально", - рассказала организатор маскарадного шоу Дарья Шульгина.
Девушка также добавила, что корги и их хозяева ежемесячно встречаются в Челябинске в более скромной обстановке. По мнению организатора, подобные собрания стали возможны благодаря особому дружелюбию собак корги и их владельцев.