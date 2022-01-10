Парад корги в новогодних костюмах в Челябинске сняли на видео

"Мы третий год подряд проводим маскарадную "коржовку", и с каждым годом у нас участники все лучше и лучше выглядят. Так получается, [потому] что готовятся ребята и заказывают наряды с западных сайтов, и шьют сами, и просто готовятся морально", - рассказала организатор маскарадного шоу Дарья Шульгина.