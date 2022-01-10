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32 минуты назад

В Роспотребнадзоре ответили на главные вопросы о постковидном синдроме

Термин "постковидный синдром", обозначающий состояние после перенесенного COVID-19, уже включен в международную классификацию заболеваний, сообщает Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о постковидном синдроме
Фото: Агентство "Москва"/Сергей КиселевАгентство "Москва"/Сергей Киселев

Отмечается, что он может длиться 6 месяцев и больше. Находясь в таком состоянии, люди нередко жалуются на одышку, проблемы с обонянием и вкусами, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения. В ведомстве подчеркнули, что подобные недомогания достаточно часто наблюдаются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме.

"Но нередко мы отмечаем постковидный синдром у молодых пациентов без какой-либо сопутствующей патологии, перенесших COVID-19 легко, буквально "на ногах", – отметили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что при появлении данных симптомов следует вовремя обратиться к участковому терапевту, он подберет необходимый курс лечения.

"Коронавирус вызывает поражения практически всех органов и систем, сильно страдают сосуды, нередко отмечается тромбообразование, что не всегда сопровождается какими-либо проявлениями", – рассказали в ведомстве.

Также COVID-19 достаточно негативно сказывается на легких, сердце, сосудах и нервной системе, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее стал известен симптом нового штамма коронавируса "Омикрон", сохраняющийся на год после болезни. Им является миалгия – мышечные боли. По словам врача-педиатра, доктора медицинских наук Сергея Токарева, постковидный синдром может включать мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания.

Общество,Сергей Токарев,Роспотребнадзор,
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