15 830 случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России было выявлено 15 830 случаев коронавируса. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Скончался за это же время от коронавирусной инфекции 741 пациент, полностью вылечились в стране 19 890 человек.
Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Москве - 2 778 случаев, Санкт-Петербурге - 1 419 случаев и Московской области - 1 197.
Так, в столице за последние сутки были госпитализированы с коронавирусом 708 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 456 пациентов.
Полностью выздоровели за это же время после прохождения лечения от COVID-19 в Москве еще 2 097 человек, умерли от коронавирусной инфекции 70 пациентов.
Меньше всего новых заболеваний ковидом было выявлено в Магаданской области и республике Тыве - по 10 заболевших, а также в Ненецком автономном округе - 1.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 666 679 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 316 904 летальных исхода, полностью выздоровели после прохождения лечения 9 706 802 человек в 85 регионах.