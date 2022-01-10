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22 минуты назад

15 830 случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России было выявлено 15 830 случаев коронавируса. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

15 830 случаев COVID выявлено в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скончался за это же время от коронавирусной инфекции 741 пациент, полностью вылечились в стране 19 890 человек.

Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Москве - 2 778 случаев, Санкт-Петербурге - 1 419 случаев и Московской области - 1 197.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы с коронавирусом 708 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 456 пациентов.

Полностью выздоровели за это же время после прохождения лечения от COVID-19 в Москве еще 2 097 человек, умерли от коронавирусной инфекции 70 пациентов.

Меньше всего новых заболеваний ковидом было выявлено в Магаданской области и республике Тыве - по 10 заболевших, а также в Ненецком автономном округе - 1.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 666 679 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 316 904 летальных исхода, полностью выздоровели после прохождения лечения 9 706 802 человек в 85 регионах.

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