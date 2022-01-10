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Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 60 миллионов

Число случаев инфицирования коронавирусом в США с начала пандемии достигло 60 миллионов. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса, данные которого основаны на сведениях от федеральных и местных властей. По информации университета, всего на американской территории зарегистрировали 60 062 077 заражений COVID-19. При этом более 837 тысяч человек скончались от осложнений заболевания, вызванного вирусом. Наибольшее число заражений и летальных исходов выявили в Лос-Анджелесе. Там инфицированы почти два миллиона граждан, более 27 тысяч скончались. С начала декабря 2021-го в США более 100 тысяч жителей ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией. Отмечается, что сильный прирост заболевших начался после празднования Дня благодарения.

Доктор медицинских наук Руженцова: чаще всего COVID-19 заболевают дети

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что в настоящее время невакцинированные от коронавируса дети тяжелее всех болеют COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости". "Среди детей очень низок уровень иммунитета, и именно в этих группах, в группах невакцинированных, мы видим наибольшее распространение и наиболее тяжелое течение (COVID-19 - ред.)", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Иммунолог: использование перчаток от COVID бесполезно

С начала пандемии использование перчаток в качестве меры индивидуальной защиты от коронавируса было неэффективным. Как заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков в разговоре с URA.RU, об этом врачи по всему миру говорили ещё в начале 2020 года. "Что касается использования перчаток широкими массами людей для профилактики ковида, то с самого начала это было неэффективной мерой. Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Практически с самого начала. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения", — отметил он. Он посоветовал вместо перчаток использовать антисептики, чтобы убить бактерии.

Стало известно о необычной способности «омикрон»-штамма

Разновидность COVID-19 «омикрон» способна объединяться с другими штаммами вируса при одновременном нахождении в организме пациента, сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова. По его словам, около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был «дельта», после чего его начал вытеснять «омикрон» вариант. Как отметил эксперт, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека. Чепурнов подчеркнул, что новый штамм смог «выхватить» целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного.

Кардиолог Шугушев рассказал о последствиях коронавируса для сердца