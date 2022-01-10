Вирусологи усомнились в опасности штамма «дельтакрон»

Новый вариант коронавируса был обнаружен на Кипре группой местных учёных.
Исследователи отметили, что это гибрид «дельты» и «омикрона».
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вирусные штаммы постоянно меняются. По мнению учёного, новая версия коронавируса не сможет выйти на глобальный уровень.
«Скорее всего, этот вирус особенно никуда не пойдёт и вряд ли станет таким эпидемическим. Эпидемические штаммы чрезвычайно редко возникают. За всю огромную эпидемию у нас было таких штаммов всего три. «Омикрон» — это четвёртый штамм. Мутантные штаммы — штаммы с изменениями, они постоянно возникают и имеются в достаточном количестве десятками. По поводу этого мутанта, ничего там такого нет, чтобы было для нас угрожающим. Штаммы могут рекомбинировать между собой. Такие вещи в молекулярной генетике хорошо известны, давным-давно изучаются. Такие вещи возможны, и такая рекомбинация может вести к появлению новых штаммов с новыми свойствами. В данном случае мы не знаем ничего такого, что вызвало бы большое беспокойство».
Вирусолог Виктор Ларичев отметил, что новый штамм необходимо изучить для того, чтобы понять какие свойства он получил от своих предшественников. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что сравнивать патогенность разных версий коронавируса невозможно.
«Сейчас вообще ничего предположить нельзя. Нужно понимать, какой белок, от какого вируса достался. Поверхностный белок, который ответственен за практически основную массу заражений, то есть S-белок от какого штамма достался. Если от «омикрона», то вроде бы не так плохо. Дело в том, что «омикрон» попал на территорию, где есть огромная прослойка, вслед за двумя даже большими штаммами. Поэтому сравнивать патогенность «омикрона» и, например, уханьского штамма нельзя, потому что они в разное время пришли. Большая часть людей уже несут антитела, поэтому говорить, что «омикрон» менее патогенен по сравнению с «дельтой» нельзя. Их нужно было сравнивать на одинаковых территориях. Но, в принципе, будем надеяться, что хуже не будет».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей. Это объясняется тем, что среди несовершеннолетних уровень иммунитета от коронавируса крайне низкий.