Вирусологи усомнились в опасности штамма «дельтакрон»

«Скорее всего, этот вирус особенно никуда не пойдёт и вряд ли станет таким эпидемическим. Эпидемические штаммы чрезвычайно редко возникают. За всю огромную эпидемию у нас было таких штаммов всего три. «Омикрон» — это четвёртый штамм. Мутантные штаммы — штаммы с изменениями, они постоянно возникают и имеются в достаточном количестве десятками. По поводу этого мутанта, ничего там такого нет, чтобы было для нас угрожающим. Штаммы могут рекомбинировать между собой. Такие вещи в молекулярной генетике хорошо известны, давным-давно изучаются. Такие вещи возможны, и такая рекомбинация может вести к появлению новых штаммов с новыми свойствами. В данном случае мы не знаем ничего такого, что вызвало бы большое беспокойство».