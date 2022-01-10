Крым обнадежили найденной под Азовом водой

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал воду, обнаруженную под Азовским морем, пригодной для питья. Однако уточняется, что ей необходимо будет провести специальную обработку, сообщает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на презентацию результатов анализа.

«Обнаруженная под Азовом вода слабоминерализованная, техническая, но при обработке может быть использована как питьевая», — говорится в презентации заместителя председателя правительства России.

Ранее в ноябре стали известны предварительные результаты проб, согласно которым вода считалась пригодной для питья.

Напомним, в конце июля 2021 года под Азовским морем добыли первую партию воды. Тогда вице-премьер заявил, что, благодаря найденному источнику, полуостров Крым будет обеспечен питьевой водой еще на два года.

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. <...> Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — отмечал Хуснуллин.