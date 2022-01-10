Две трети россиян посчитали себя выгоревшими на работе

Большинство из них связывают это со слишком большим количеством задач, их однообразием, отсутствием карьерных перспектив и невозможностью влиять на результаты компании.

Самыми частыми последствиями называются хроническая усталость, проблемы со сном и тревожность

Опрос, проведённый сервисом корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor, публикует РБК.

Кроме того, исследование показало, что «выгоревшие» сотрудники в два раза реже занимаются спортом, чем те, кто не считает себя уставшим, и реже следят за своим питанием.