Названа самая перспективная профессия 2022 года

Наиболее перспективной в 2022 году станет профессия IT-специалиста. Такое мнение высказали 60% респондентов, которые были опрошены сервисом «Работа.ру», сообщает РИА Новости.

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На второй месте оказалась профессия врача — за неё высказались 56% участников опроса. Замыкает тройку лидеров специалист по нанотехнологиям — 44% голосов.

Также много респондентов отдавали свой голос за вирусолога (43%), менеджера по продажам (39%), инженера (33%) и строителя (27%). HR-специалисты набрали 18%, инфекционисты — 15%, а медсестры и медбратья — 10%. Остальные варианты набрали менее 10% голосов.

Опрос проводился среди жителей всех регионов России, а всего в нем приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру».