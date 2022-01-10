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24 минуты назад

В Госдуме хотят ввести крупные штрафы за нарушение тишины

В КоАП хотят внести штрафы в размере от 2,5 до 100 тысяч рублей за нарушение тишины по ночам. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство направил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нарушителям тишины пригрозили крупными штрафами
Фото: URA.RUURA.RU

Депутат предлагает наказывать граждан штрафами от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

«Мы предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности», — пояснил Нилов в разговоре с «Известиями».

В пресс-службе кабмина сообщили, что законопроект получили. Сейчас он направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки.

Ранее также сообщалось, что в Мосгордуме поддержали решение о десятикратном увеличении штрафа за нарушение водителями тишины в ночное время. С соответствующей инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

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