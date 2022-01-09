В Роспотребнадзоре заявили о тяжелом течении COVID у детей

Наиболее активно COVID-19 распространяется среди детей и тяжелое течение заболевания наблюдается именно среди этой категории населения. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-1».

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Как отметила эксперт, у детей очень низкий иммунитет против COVID-19.

«Именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжелое течение», — заявила она.

Напомним, что ранее две партии вакцины «Спутник М» для подростков поступили в гражданский оборот. Вакцина будет применяться для профилактики инфекции у детей от 12 до 17 лет. Препарат зарегистрировали в Минздраве РФ 24 ноября.