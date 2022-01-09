Россиян предупредили о всплеске заболеваемости COVID

Глава научной группы Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 из-за «омикрона» возможен к концу новогодних праздников. Об этом он заявил в эфире телеканале «Россия-1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"», — заявил он.

Напомним, что ранее группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета в Кипре обнаружили, что новый вариант COVID-19 является гибридом штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон». Он получил название «дельтакрон».