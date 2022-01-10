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1 час назад

Роспотребнадзор усомнился в штамме «дельтакрон»

Роспотребнадзор попросил не называть гибрид штаммов «дельта» и «омикрон» новой вариацией коронавируса. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Роспотребнадзор усомнился в штамме «дельтакрон»
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Обнаруженный на Кипре вариант «Дельтакрон» преждевременно называть новым штаммом covid-19, возможно, это лабораторная ошибка», – объяснили в ведомстве.

Вариант «Дельтакрон» мог появиться из-за загрязнения образцов в лаборатории, поэтому называть его новым штаммом пока что рано.

Вариант вируса обнаружили на Кипре еще 8 января. Как объяснили ученые, гибрид штаммов обнаружили в 25 образцах.

В основе вируса лежит «дельта», но также в нем есть мутации «омикрона», сообщает телеграм-канал«Раньше всех».

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало о том, что Геннадий Онищенко оценил опасность выявленного на Кипре штамма «Дельтакрон».

Общество,Биология,COVID-19,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,РИА ФАН,
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