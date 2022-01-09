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33 минуты назад

Два региона России признаны самыми защищенными территориями в мире

Крым и Калининградская область входят в так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/AreaDenial, или A2AD) — самые защищенные территории. Нападение на них сулит противнику наибольшими потерями. Об этом пишет РИА «Новости».

В США зоной Anti-Access/AreaDenial называется та часть России, которая защищена системой ПВО, противокорабельными ракетами, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

В Калининграде расположены штаб Балтийского флота и «Искандеры», способные нанести удар по базам североатлантического альянса в Европе. От воздушных атак противника регион защищен двумя зенитно-ракетными бригадами и тремя полками радиоэлектронной борьбы.

Крым защищают береговые противокорабельные комплексы от вражеских сил в море, а от воздушных атак полуостров оберегает 1096-й зенитно-ракетный полк с современными ЗРК, который имеет поддержку соединения 4-й армии ВКС и ПВО. Кроме того, в Севастополе размещен 22-й армейский корпус.

В число самых защищенных территорий НАТО также попала демилитаризованная зона (ДМЗ), разделяющая Корейский полуостров, и командный пункт США «NORAD», который защищен мощной системой ПВО.

Общество,Видео,НАТО,РИА Новости,
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