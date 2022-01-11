Первый российский регион отменит QR-коды в 2022 году

«Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять», — отметил губернатор.