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1 час назад

Первый российский регион отменит QR-коды в 2022 году

В Орловской области с 15 января отменят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Первый российский регион отменит QR-коды в 2022 году
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять», — отметил губернатор.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам придется адаптироваться к введению QR-кодов. По его словам, это позволит собираться в 2022 году большими компаниями, как это было до пандемии. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении QR-кодов, инициатива прошла первое чтение. В некоторых регионах уже начали вводить QR-коды. Так, в Забайкальском крае с 10 января торговые центры и магазины непродовольственных товаров можно будет посетить только при предъявлении QR-кодов. При этом президент РФ Владимир Путин поручил доработать документ, чтобы он учитывал все нюансы и жизненные ситуации, передает телеканал 360.

Общество,Михаил Мурашко,Андрей Клычков,Владимир Путин,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
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