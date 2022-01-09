Абитуриентов предупредили о важных изменениях в ЕГЭ

Эксперты предупредили о важной особенности, отличающей ЕГЭ - 2022 от экзаменов прошлых лет.

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Впервые испытания предстоят школьникам, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов: из-за коронавирусных ограничений нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).

«Можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Так что, дорогие родители, без паники», - пишет «Российская газета».

Между тем российские вузы подготовили правила приема на 2022 год.

Абитуриентам можно будет принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.

Подавать документы разрешается сразу в пять вузов. Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.

Зачисление будет проходить в одну волну.

Медицинская справка не требуется, за исключением нескольких специальностей, где предусмотрен медосмотр.

Узнать, какие именно ЕГЭ требует, можно изучив документы приемной комиссии на сайте выбранного вуза.

Чтобы поступить в столичный ведущий вуз или федеральный университет, надо ориентироваться на 80-85 баллов. Плюс дополнительные 10 баллов за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, участие или победы в олимпиадах, конкурсах, спортивные достижения, волонтерство.