Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала главные проблемы россиян за 2021 год. Об этом со ссылкой на пресс-службу пишет URA.RU.

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По словам омбудсмена, она получила более 55 тысяч обращений за 2021 год. Наиболее распространенными оказались жалобы в области защиты прав в уголовном процессе и трудовые права.

«Было оказано содействие в восстановлении прав более 1,5 тысячи граждан. В их числе 91 человек с неблагоприятной экологической обстановкой и жильцы 8 жилых домов, в которых произведен текущий и капитальный ремонт», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, удалось оказать помощь 636 гражданам в восстановлении нарушенных прав в уголовном процессе. При поддержке ФСИН России, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1,1 тысячи осужденным.