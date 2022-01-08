Россиянам назвали способы защитить квартиры от мошенников

Существует два надежных способа защитить свое жилье от мошенников. О них в интервью «Вечерней Москве» рассказала замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

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По словам Макаровой, одна из самых часто встречающихся схем обмана владельцев квартир заключается в том, что преступники захватывают недвижимость путем предоставления недостоверных документов. Это может быть договор дарения с умершим лицом и договор аренды объекта недвижимого имущества, который числится в собственности города. Также аферисты используют договор купли-продажи или свидетельство о праве на наследство, заключенные или предоставленные с неуполномоченными лицами, либо не заверенную у нотариуса доверенность.

Чтобы обезопасить себя от подобных действий, специалист посоветовала наложить запрет на любые операции с недвижимостью без своего личного участия. Сделать это можно через Росреестр.

«Собственник может обратиться в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН записи о запрещении проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия», — сказала Макарова.

После того, как соответствующее заявление будет подано, в Росреестре в течение не более пяти рабочих дней вносится соответствующая запись.

Альтернативный вариант — сделать электронную регистрацию с использованием электронной подписи.

«Если в управление документы поступают на электронную регистрацию, а в реестре запись о согласии подобных сделок отсутствует, то регистратор вернет документы без рассмотрения», — разъяснила Макарова.