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20 минут назад

В России изменят правила выдачи паспорта

С 1 июля изменятся правила выдачи российского паспорта претерпят изменения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В России изменят правила выдачи паспорта
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в ведомстве, срок оформления паспорта РФ значительно сократится и составит до пяти дней. При этом место жительства, пребывания, фактического проживания, а также обстоятельств замены документа учитываться не будет.

В министерстве уточнили, что аналогичные нормы будут распространяться электронные паспорта, которые начнут вводится вместо бумажных с 2023 года.

Согласно действующему законодательству, срок оформления паспорта РФ составляет от 10 до 30 дней, а по достижению 45 лет смена документа может занимать до 90 дней.

Также изменится содержание паспорта — из него уберут «личный код», а указание сведений о браке и наличии детей станет добровольным.

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