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1 час назад

На Байконуре создадут спецхранилища для продуктов

Денежные средства на закупку дополнительных объёмов продовольствия выделят власти города Байконур. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на власти города.

На Байконуре создадут спецхранилища для продуктов
Фото: Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look PressAlexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

Как рассказал агентству глава Байконура Константин Бусыгин, решение было принято накануне.

Вчера принято решение, и документ я сегодня подпишу, из резервного фонда главы будет оплачено дополнительно 40 тонн муки, что нам будет достаточно за глаза на январь и на часть февраля. То есть перебоев хлеба тоже не будет, — заявил глава Байконура.

Ранее стало известно, что в городе был введён ряд ограничений. Так, жителям запрещено ходить по городу группами более трёх человек. Исключение составляют только семьи. Кроме того, в городе введены ограничения на работу заведений общепита. Это сделано с целью не допустить распространение коронавируса. Кроме того, из-за событий в Казахстане, в городе действует синий уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что безопасность в Байконуре обеспечивается собственными силами, город не запрашивал помощь на фоне событий в Казахстане.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.

Общество,Совет коллективной безопасности,
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