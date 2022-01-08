На Байконуре создадут спецхранилища для продуктов

Денежные средства на закупку дополнительных объёмов продовольствия выделят власти города Байконур. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на власти города.

Фото: Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

Как рассказал агентству глава Байконура Константин Бусыгин, решение было принято накануне.

Вчера принято решение, и документ я сегодня подпишу, из резервного фонда главы будет оплачено дополнительно 40 тонн муки, что нам будет достаточно за глаза на январь и на часть февраля. То есть перебоев хлеба тоже не будет, — заявил глава Байконура.

Ранее стало известно, что в городе был введён ряд ограничений. Так, жителям запрещено ходить по городу группами более трёх человек. Исключение составляют только семьи. Кроме того, в городе введены ограничения на работу заведений общепита. Это сделано с целью не допустить распространение коронавируса. Кроме того, из-за событий в Казахстане, в городе действует синий уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что безопасность в Байконуре обеспечивается собственными силами, город не запрашивал помощь на фоне событий в Казахстане.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.