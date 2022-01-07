Патриарх увидел в отказе женщин рожать угрозу человечеству

По его словам, замена женщин «рожающими машинами» несовместима с Божьим замыслом о мире и человеке.
«Если это произойдёт — сохрани Бог, конечно! — то мир, человек, человеческая личность потеряют самое своё основное измерение», — сказал патриарх в эфире телеканала «Россия 1».
«Что такое тайна рождения? Во-первых, это тайна любви, когда любовь двух людей, объединившихся, как слово Божие говорит, в одно тело и одну душу, становится источником жизни для другого. Ну и что, заменить всё это механизмом, машиной? Если даже это когда-нибудь и произойдёт, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать в каком-то смысле конец человеческой цивилизации, потому что это дьявольское через человека — дьявольское покушение на Божественную власть», — пояснил патриарх.
«Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы!» — добавил глава РПЦ.