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48 минут назад

Скончался автор песни «Пусть бегут неуклюже» Александр Тимофеевский

Сценарист, поэт и писатель Александр Тимофеевский умер после продолжительной болезни. Мужчине было 88 лет. Об этом в пятницу, 7 января, на своей странице в Facebook сообщил киновед Сергей Капков.

Умер автор песни «Пусть бегут неуклюже»
Фото: скриншот из интервьюскриншот из интервью

«Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен», — отметил Капков.

Писать, поэт и сценарист Александр Тимофеевский родился в 1933 году. Он писал сценарии для мультфильмов и песни к ним. Из-под его пера вышла «Песенка крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже...»). Тимофеевский написал сценарии для мультфильмов «Медной горы хозяйка», «Чудесное яблоко», «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Мук-скороход», «По щучьему велению».

Общество,Сергей Капков,Александр Тимофеевский,
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