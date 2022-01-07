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52 минуты назад

Будущее IT-специалистов оценили фразой «станут как рабочие на заводах»

Программисты в 2022 году останутся востребованными специалистами с высокими зарплатами, но со временем зарплаты в секторе станут снижаться. Владелец группы рекрутинговых агентств Ильгиз Валинуров рассказал, что ждет IT-сферу в будущем.

«Станут как рабочие на заводах»: Будущее IT-специалистов оценили
Фото: ТАССТАСС

По мнению Валинурова, профессия IT-специалиста утратит востребованность уже через два года.

«Рынок перегрет зарплатами для тех, кто работает в сфере IT, но это не будет вечно. То есть следующий год это еще продолжится, а дальше они станут как рабочие на заводах», — высказался владелец группы рекрутинговых агентств.

Ранее Валинуров спрогнозировал, каким будет рынок труда в 2022 году. Он уверен, что особый спрос будет на неквалифицированные кадры. Среди таких профессий он назвал курьеров, таксистов и продавцов в магазинах.

В начале декабря Минтруд раскрыл 31 способ привлечения молодежи на рынок труда. Ведомство презентовало Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, которая направлена на упрощение поиска работы для молодых людей.

Общество,Ильгиз Валинуров,Минтруд,
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