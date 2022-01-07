Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым

«Обращаясь ко всем вам, хотел бы пожелать, чтобы в наступившем году надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого из вас. Чтобы в семьях был мир и лад, а в сердцах была любовь. Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним — всех, кто нуждается в вашей поддержке и участии» — сказал патриарх в своем обращении к россиянам.