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19 минут назад

Назван признак завершения пандемии коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как граждане России смогут понять, что пандемия COVID-19 закончилась. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Болибок заявил, что об окончании пандемии будет свидетельствовать заметное снижение количества регистрируемых случаев COVID-19. По его словам, случаи должны фиксироваться не постоянно, а только периодически.

«Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно», — подчеркнул Болибок.

Медик отметил, что пока рано говорить о возможном ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма. На сегодня не видно «даже какого-то роста более-менее внятного».

По словам эксперта, статистика за все дни нового года остается «очень спокойной». Необходимо понять, что будет, когда начнется рабочая неделя, «нужно будет дней десять подождать», - сказал иммунолог.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что COVID-19 ничем не отличается от ОРЗ.

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