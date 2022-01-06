Назван признак завершения пандемии коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как граждане России смогут понять, что пандемия COVID-19 закончилась. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Болибок заявил, что об окончании пандемии будет свидетельствовать заметное снижение количества регистрируемых случаев COVID-19. По его словам, случаи должны фиксироваться не постоянно, а только периодически.

«Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно», — подчеркнул Болибок.

Медик отметил, что пока рано говорить о возможном ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма. На сегодня не видно «даже какого-то роста более-менее внятного».

По словам эксперта, статистика за все дни нового года остается «очень спокойной». Необходимо понять, что будет, когда начнется рабочая неделя, «нужно будет дней десять подождать», - сказал иммунолог.