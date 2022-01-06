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1 час назад

Необычную "Рыбацкую деревню" под Рязанью сняли на видео с дрона

Удивляющий своим необычным внешним видом гостиничный комплекс "Рыбацкая деревня" около села Шумашь в Рязанской области стал своеобразной и неожиданной достопримечательностью этого региона России. Домики, словно по волшебству перенесенные откуда-то из северной Европы, сняли с высоты птичьего полета 29 декабря.

Маленький, будто бы кукольный городок состоит из нескольких домиков яркого красного цвета, пестро выделяющихся на фоне белых равнин. Над запорошенными снегом крышами возвышается небольшой маяк, который, однако, не выполняет функцию навигационного средства, а лишь украшает местный ландшафт и дополняет архитектурный ансамбль. Все постройки выполнены в едином скандинавском стиле, а потому напоминают поселение, затерянное где-то в Норвегии или Голландии.

Этот гостиничный комплекс, который часто называют просто рыбацкой деревней Шумашь, изначально создавали как амбициозный проект. Помимо 20 домов и маяка, авторы построили ресторан, благоустроили территорию, насыпали прогулочные тропинки и даже проложили асфальтовую дорогу к городку.

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