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20 минут назад

В Госдуме высказались о продлении новогодних каникул

В Госдуме заявили, что продлевать новогодние праздники в условиях пандемии не стоит, поскольку граждане поедут отдыхать за рубеж, что негативно отразится на эпидемиологической обстановке.

Так считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает «РИА Новости».

«Считаю, что продлевать новогодние каникулы не нужно. Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни на улучшение эпидемиологической ситуации не влияют», - сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в случае продления каникул существует риск, что граждане направятся отдыхать на зарубежные курорты. В итоге в страну могут завезти новый штамм вируса.

Леонов считает, что десятидневных выходных достаточно. Он посоветовал не злоупотреблять спиртным, чаще оставаться дома и ездить на природу.

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Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы на фоне осложненной ситуации с пандемией.

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