В России ужесточат условия для покупки оружия

Минимальный возраст, позволяющий гражданам РФ владеть рядом видов оружия, уже в этом году увеличат с 18 лет до 21 года. Соответствующие изменения к федеральному закону «Об оружии» вступят в силу 29 июня 2022 года, пишет РИА Новости.

Согласно предыдущей версии закона, с 21 года можно было покупать только гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения. Теперь россияне, которым не исполнился 21 год, не смогут купить также охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны. При этом такое ограничение не действует на служивших или проходящих службу в армии, а также в государственных военизированных организациях.

Кроме того, требование о достижении 21 года для покупки оружия не распространяется на представителей коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также на граждан, связанных профессиональной деятельностью с охотой. Под исключение также попали работники юрлиц с особыми уставными задачами.