Папа Римский раскритиковал любителей домашних животных

«Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они имеют одного, и все, однако у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может рассмешить людей, но это реальность», — заявил папа Римский.