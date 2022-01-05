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29 минут назад

Вирусолог рассказал, как защититься от «омикрона»

Чтобы не заболеть омикрон-штаммом коронавируса в организме человека должно вырабатываться больше антител, чего можно добиться с помощью ревакцинации. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Ura.ru.

Вирусолог рассказал, как защититься от «омикрона»
Фото: ТАССТАСС

«Омикрон настолько сильно уходит от антительной защиты, что предотвратить заражение может только большое количество антител. Достичь этого можно за счет бустерной прививки», — заявил он.

Как отметил эксперт, поскольку через некоторое время после болезни или вакцинации уровень антител идет на спад, восстановить иммунитет помогает повторная прививка. После ревакцинации в организме вновь вырабатывается большое количество антител, что позволяет организму бороться с омикрон-штаммом.

В свою очередь, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что после введения бустерной дозы в организме начинают вырабатываться более эффективно работающие антитела.

«Третья доза вакцины нужна, чтобы вызвать к жизни из пула клеток памяти более эффективные антитела. То есть бустер позволяет не просто поднять титр, а активизировать выработку высокоактивных, созревших, качественных антител», — подчеркнул он.

Общество,Сергей Токарев,Максим Скулачев,МГУ,РИА Ura.ru,
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