Вирусолог рассказал, как защититься от «омикрона»

Чтобы не заболеть омикрон-штаммом коронавируса в организме человека должно вырабатываться больше антител, чего можно добиться с помощью ревакцинации. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в беседе с Ura.ru.

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«Омикрон настолько сильно уходит от антительной защиты, что предотвратить заражение может только большое количество антител. Достичь этого можно за счет бустерной прививки», — заявил он.

Как отметил эксперт, поскольку через некоторое время после болезни или вакцинации уровень антител идет на спад, восстановить иммунитет помогает повторная прививка. После ревакцинации в организме вновь вырабатывается большое количество антител, что позволяет организму бороться с омикрон-штаммом.

В свою очередь, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что после введения бустерной дозы в организме начинают вырабатываться более эффективно работающие антитела.