Москвичам предложили 100 рублей компенсации за то, что они не увидели новогоднее обращение президента России из-за аварийного отключения телевидения и интернета.

Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на пострадавших жильцов микрорайона Текстильщики .

Один из них рассказал, что с 30 декабря по 2 января по нескольким адресам в районе не было связи и доступа к телевидению из-за обрыва кабеля.

«Ни праздничных концертов, ни боя курантов, ни обращения президента», — заявил житель столицы.

По его словам, телекоммуникационная компания «лишила части праздника» пострадавших жильцов.

Москвич также посчитал оскорбительной предложенную сумму компенсации.

«Новогодние концерты, бой курантов и обращение Путина компания оценила в 100 рублей», - отметил мужчина.