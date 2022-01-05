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24 минуты назад

США отказались допустить крымчанку к участию в конкурсе красоты

Жительница Крыма Анна Малоземова не сможет участвовать в финале международного конкурса красоты для замужних женщин MRS. WORLD. Власти США отказались предоставить визу российской красавице.

США отказались допустить крымчанку к участию в конкурсе красоты
Фото: Виктория Биль\FacebookВиктория Биль\Facebook

Об этом в Facebook рассказала организатор крымских конкурсов красоты Виктория Биль.

«Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к нашему глубокому сожалению, не сможет присоединиться к ним. Получить визу США нам не удалось», - написала Виктория.

Она отметила, что Малоземова получила право участвовать в конкурсе в 2023 году.

Конкурс красоты для замужних леди MRS. WORLD пройдет в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, как «Мисс Россию» погубила связь с бандитом.

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