Девушка использовала вместо медицинской маски своё платье. Видео

На кадрах видно, как девушка в нижнем белье заходит в кафе, в руках держа платье. Через мгновения она примеряет платье на лицо, с целью что-то купить. Судя по тому, что полуголая посетительница в скором времени вышла из заведения, что-либо купить ей не удалось. Стоит отметить, каким образом отреагировали посетители кафе, один из которых старался не пялиться на девушку в нижнем белье.