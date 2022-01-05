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1 час назад

Девушка использовала вместо медицинской маски своё платье. Видео

Посетительница кафе-мороженое в Аргентине надела на платье на лицо вместо защитной маски. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как девушка в нижнем белье заходит в кафе, в руках держа платье. Через мгновения она примеряет платье на лицо, с целью что-то купить. Судя по тому, что полуголая посетительница в скором времени вышла из заведения, что-либо купить ей не удалось. Стоит отметить, каким образом отреагировали посетители кафе, один из которых старался не пялиться на девушку в нижнем белье.

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