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20 минут назад

Гинцбург пообещал россиянам спокойную жизнь в 2022 году

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пообещал россиянам спокойную жизнь в эпидемическом плане в 2022 году, если граждане используют праздники для вакцинации от коронавируса. Он сообщил об этом ТАСС.

Гинцбург пообещал россиянам спокойную жизнь в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если темпы вакцинации возросли, то перспективы хорошие. Однако, если темпы не возросли или наоборот понизились, тогда перспективы плохие, следует «ждать очередную волну».

«Если мы используем праздники для того, чтобы найти свободное время, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, так сознательно подойдем, тем более времени много, тогда перспективы у нас хорошие и будем жить спокойно в 2022 году. Во всяком случае лучше в эпидемиологическом плане, чем в 2021 году», — пообещал он.

Ранее Гинцбург рассказал, в России с 15 января начнут отбирать добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19. Также в стране могут появиться две назальные вакцины от коронавируса на основе отечественного препарата «Спутник V». Он также уточнял, что центр будет выпускать назальную форму «Спутника V» в виде замороженного раствора.

Общество,Социология,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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