Гинцбург пообещал россиянам спокойную жизнь в 2022 году

«Если мы используем праздники для того, чтобы найти свободное время, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться, так сознательно подойдем, тем более времени много, тогда перспективы у нас хорошие и будем жить спокойно в 2022 году. Во всяком случае лучше в эпидемиологическом плане, чем в 2021 году», — пообещал он.