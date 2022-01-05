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20 минут назад

Россияне ответили журналисту Times, высмеявшему Новый год в России

Русскоязычные читатели британской газеты The Times ответили на критику празднования российского Нового года корреспонденту издания Тому Парфитту. Американец отпраздновал Новый год в Москве и описал свой опыт на страницах издания.

Россияне ответили высмеявшему Новый год в России журналисту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парфитту не понравилось "рвение к разгулу" в Новый год у россиян. Он написал, что в новогоднюю ночь сам "ел салат оливье и пил тошнотворно-сладкое шампанское".

Журналист Times подобрал для описания празднования Нового года в России слова: "обжираловка, гиперактивные дети, слезливость и склоки". Парфитт добавил, что празднование Рождества в России "прекрасное и скромное мероприятие".

Празднование Нового года в России американец назвал пошлым. А традицию отмечать старый Новый год он назвал "последним поводом напиться".

"У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года, с западными типа демократическими ценностями не забалуешь", — написал русскоязычный читатель. "Лучше всего у них получается стравливать страны между собой", — пришел к выводу еще один читатель, прочитав материал.

Англоязычные читатели также не согласились с позицией автора. Некоторые написали, что бывали в России в Новый год. Они отметили красоту украшенных городов и зимнюю атмосферу России.

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