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38 минут назад

Эксперт предсказал бесконечную пандемию

«Омикрон», южноафриканский штамм COVID-19, может никогда не покинуть человечество в том случае, если он будет передаваться от человека животным и от них обратно человеку. О такой возможной перспективе циркуляции вируса журналистам URA.RU рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев, главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины.

Эксперт предсказал бесконечную пандемию
Фото: ТАССТАСС

«Появляются данные, что „Омикрон“ может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом „Омикрон“ может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», отметил Токарев.

Сейчас южноафриканская мутация активно вытесняет предыдущую в странах Европы и США. Но возможно, что в каких-то регионах штаммы вирусы «Дельта» и «Омикрон» будут распространяться параллельно.

Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук, убежден, что «Омикрон» вытеснит в России предыдущие штаммы.

«Все свидетельствует о том, что „Омикрон“ полностью вытеснит „Дельту“, это происходит в Южной Африке, Британии, Дании, идет бурными темпами в США. Думаю, Россию это тоже ждет, по заболеваемости гарантирован взлет», сообщил эксперт.

В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Зараженных омикроном чаще беспокоят слабость и головные боли, чем больных дельта-вариантом. При этом новый штамм реже вызывает потерю обоняния и изменение вкусовых ощущений.

Общество,Сергей Токарев,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
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