В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
23 минуты назад

Жириновский пожелал Шукшиной медленно умирать от коронавируса

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский пожелал заслуженной артистке, актрисе и телеведущей Марии Шукшиной медленно умирать от коронавируса. С таким заявлением политик выступил в эфире телеканала НТВ.

"Заразись и умирай медленно": Жириновский пожелал Шукшиной смерти от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», — выступил Жириновский с критикой позиции Шукшиной против вакцинации.

По его словам, заслуженная артистка России совершает «гнусные поступки» и занимается «деструктивной пропагандой».

Ранее председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов прокомментировал заседание КПРФ с участием Шукшиной, на котором активно осуждалась вакцинация и говорилось о ее негативных эффектах.

По словам политика, заявления о том, что после вакцинации от COVID-19 растет заболеваемость — глупость и полная чушь. Также Хубезов заявил, что подобные заявления — это «чистый популизм в худшем его варианте», который к медицине «не имеет вообще никакого отношения от слова совсем».»

Общество,Дмитрий Хубезов,Мария Шукшина,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Госдума,НТВ,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители