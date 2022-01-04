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9 минут назад

Эксперт объяснил: пластические операции неповинны в смерти Богдановых

С разницей в 6 дней ушли из жизни братья Богдановы – Игорь и Григорий. Французские близнецы русского происхождения скончались от последствий коронавируса, как пишут СМИ, прививки 72-летние телеведущие игнорировали.

Эксперт объяснил причину смерти Богдановых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Братья были чрезвычайно популярны, они стали даже героями одного из самых известных мемов. Немаловажную роль в их паблисити сыграла необычная внешность, достигнутая, очевидно, множеством пластических операций (хотя сами они в этом никогда не признавались).

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Журналисты «Московского комсомольца» обратились к пластическому хирургу Сергею Левину за комментариями – для чего и как мужчины превратили свои ранее вполне симпатичные лица в маски карикатурных Кенов? И не могло ли чрезмерное увлечение пластикой трагически отразиться на их здоровье?

«Григорий и Игорь десятилетиями были известными ведущими. Чтобы не растерять популярность, конечно, им надо было что-то сделать со своими лицами, чтобы привлечь внимание. Другой вопрос, насколько это было удачным. Они вставили себе в подбородки импланты, поэтому был эффект «угловатости». Возможно, мужчины добавили себе импланты и в скулы. Как мне видится, сверх имплантов, также они увеличили себе скулы плотным гелем. Проделывали несколько процедур по увеличению верхних и нижних губ. Могу предположить, что они сделали еще ринопластику» - сообщил медик.

При этом Левин уверен, что все эти процедуры, обезобразившие и в то же время сделавшие уникально запоминающимися лица Игоря и Григория, достаточно безобидны и никак не могли повлиять на их уход из жизни.

«Эти эстетические операции и процедуры не могли давать какую-либо предрасположенность к смерти. То, что они умерли с разницей 6 дней, - возможно, были близки и поэтому все так трагически сложилось. Это все безобидные процедуры: импланты, гель. Они не могли спровоцировать смерть братьев».

Братья Игорь и Григорий Богдановы появились на свет в 1949 году в Сен-Лари. В свое время их отец Юрий Михайлович на протяжении десятилетий доказывал свое право на княжеский титул и в конце концов его получил.

Общество,Игорь Богданов,Сергей Левин,Московский комсомолец,
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