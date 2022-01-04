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47 минут назад

Петербург опередил Москву по проценту заболевших коронавирусом

В комитете по здравоохранению Смольного заявили о снижении уровня заболеваемости коронавирусом. По данным на 4 января, за сутки выявлено 1297 человек с COVID-19, а днем ранее заболел 1341 горожанин.

Петербург опередил Москву по проценту заболевших коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти связывают это с высоким уровнем вакцинации. Журналисты выяснили, что в Смольном завышают данные по первичным прививкам. К тому же, если смотреть на процент заболевших в пересчете на 100 тыс. человек, то Петербург «лидирует» даже в сравнении с Москвой.

Та же картина и по показателю смертности. За сутки в Петербурге от ковида умерло 63 человека. Эта цифра стала максимумом с начала наступившего года. Статистика «Яндекса» также показывает, что Петербург «лидирует» по данным в пересчете на 100 тыс. человек.

В конце прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что вакцинацию прошло 54% взрослых, но по данным официальной статистики эта цифра составила всего 43%.

Общество,Александр Беглов,Яндекс,
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