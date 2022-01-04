В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Вирусолог предупредил о массовом выявлении новых штаммов коронавируса

Вирусолог, доцент РНИМУ имени Пирогова Михаил Розанов предупредил о массовом выявлении новых штаммов коронавируса в ближайшем будущем. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил, что эволюция COVID-19 в человеческой популяции не уникальна, но она ускоряется, так как ранее вирус не контактировал с человеком и теперь активно мутирует. Кроме того, за время пандемии наука получила развитие, а потому новые штаммы будут выявляться быстрее.

«Теперь масштабное секвенирование вирусных РНК будет выявлять штаммы, которые раньше могли бы пройти незамеченными. Новые варианты патогенов будут выскакивать как черт из табакерки», — сказал Розанов.

Ранее 4 января стало известно, что ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название B.1.640.2. Есть предположение, что он появился в Камеруне. Впервые его выявили в ноябре 2021 года. По информации исследователей, новый вариант COVID-19 содержит в себе более 40 мутаций. Данных о его уровне угрозы или заразности пока нет.

Общество,Видео,Михаил Розанов,Радиостанция "Говорит Москва",
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители