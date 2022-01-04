Вирусолог предупредил о массовом выявлении новых штаммов коронавируса

Вирусолог, доцент РНИМУ имени Пирогова Михаил Розанов предупредил о массовом выявлении новых штаммов коронавируса в ближайшем будущем. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил, что эволюция COVID-19 в человеческой популяции не уникальна, но она ускоряется, так как ранее вирус не контактировал с человеком и теперь активно мутирует. Кроме того, за время пандемии наука получила развитие, а потому новые штаммы будут выявляться быстрее.

«Теперь масштабное секвенирование вирусных РНК будет выявлять штаммы, которые раньше могли бы пройти незамеченными. Новые варианты патогенов будут выскакивать как черт из табакерки», — сказал Розанов.