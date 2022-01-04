834 человека с коронавирусом умерли за сутки в России

В России за прошедшие сутки скончались 834 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 312 187 заболевших, сообщает оперштаб.

Фото: РИАМО, Александр Манзюк РИАМО, Александр Манзюк

За сутки в стране зафиксировали еще 15 903 случая заражения Covid-19. Врачам удалось вылечить еще 27 071 пациента.

За время пандемии в РФ зарегистрировано 10 570 212 случаев коронавируса. Побороть опасное заболевание смогли 9 575 147 человек.