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1 час назад

834 человека с коронавирусом умерли за сутки в России

В России за прошедшие сутки скончались 834 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 312 187 заболевших, сообщает оперштаб.

834 человека с коронавирусом умерли за сутки в России
Фото: РИАМО, Александр МанзюкРИАМО, Александр Манзюк

За сутки в стране зафиксировали еще 15 903 случая заражения Covid-19. Врачам удалось вылечить еще 27 071 пациента.

За время пандемии в РФ зарегистрировано 10 570 212 случаев коронавируса. Побороть опасное заболевание смогли 9 575 147 человек.

Единственным способом защитить свое здоровье остается вакцинация от инфекции. Полностью привились в России, по информации на 30 декабря, 74 539 609 человек.

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