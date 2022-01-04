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3 часа назад

Озвучена связь между COVID-19 и продолжительностью жизни

Российский ученый, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения. Он отметил, что для этого нужно провести больше исследований и расширить статистическую базу.

Оценено влияние COVID на продолжительность жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утверждать, что перенесенная инфекция — это стопроцентный факт снижения продолжительности жизни — несколько надуманно", — цитирует РБК ученого.

Согласно имеющимся данным, коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно, отметил инфекционист. При этом, по словам Вознесенского, нужно смотреть, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.

"Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить", — подчеркнул вирусолог.

Ранее сообщалось, что по мнению заслуженного врача России, врача-эпидемиолога Геннадий Онищенко, пандемия коронавируса может закончиться к маю 2022 года.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Однако для этого необходимо соблюдать все антиковидные требования и пройти вакцинацию.

Общество,Сергей Вознесенский,Геннадий Онищенко,РУДН,РБК,
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