Раскрыта причина депрессии в первые дни нового года

Специалист отметила, что многие люди несколько дней после встречи Нового года проводят дома, под одеялом, закрывшись от всех. Вот только они не столько отдыхают, сколько грызут себя за то, что не приводят дом в порядок после праздника, не идут в гости к друзьям или родственникам, а просто лежат на диване.