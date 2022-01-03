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1 час назад

В РПЦ заявили о невозможности отказа от вакцинации истинным христианином

Глава группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович заявил о невозможности отказа от прививки истинным христианином, пишет РИА Новости.

РПЦ: отказа от вакцинации невозможен для истинного христианина
Фото: ТАССТАСС

По словам священника, тот, кто является настоящим верующим, обязательно пройдет вакцинацию от COVID-19 «из любви к своему ближнему». «Ближние для христианина — это все люди, которые его окружают: и родные, и нет», — отметил Духович. Он добавил, что что христианин ответственен за своего ближнего и должен нести ему только добро.

Ранее Духович заявил, что посещение храмов только людьми с ковид-сертификатами не должно вводиться, поскольку поход в церковь — это не развлечение, а необходимость. Он считает, что введение такого порядка в храмах станет сегрегацией верующих.

Общество,РПЦ,РИА Новости,
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