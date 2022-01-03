РПЦ: отказа от вакцинации невозможен для истинного христианина

По словам священника, тот, кто является настоящим верующим, обязательно пройдет вакцинацию от COVID-19 «из любви к своему ближнему». «Ближние для христианина — это все люди, которые его окружают: и родные, и нет», — отметил Духович. Он добавил, что что христианин ответственен за своего ближнего и должен нести ему только добро.