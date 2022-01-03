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3 часа назад

Москвичка спрятала подарки для соседей и устроила им квест

Жительница Москвы в группе в Facebook написала послание для своих соседей, сообщив, что спрятала для них небольшие подарки на территории района Борисово.

Москвичка спрятала подарки для соседей и устроила им квест
Фото: страница «Сообщество Орехово-Борисово/Зябликово/Братеево, Москва (ОБОЗЯБРА)» на Facebookстраница «Сообщество Орехово-Борисово/Зябликово/Братеево, Москва (ОБОЗЯБРА)» на Facebook

«Сделала сегодня спонтанный квест с подарочками на Борисовских прудах... Кто найдет — берите смело, это на счастье! С Новым годом», — написала москвичка, приложив фотографию небольшого керамического домика авторской работы. По словам женщины, эти поделки она делает своими руками. Местные жители позитивно оценили идею соседки и отправились на поиски спрятанных подарков. «Как здорово! Хватаю фонарик и выбегаю», «Вот это да! Спасибо за такую щедрость», «Прелесть какая», — прокомментировали юзеры.

Ранее двое москвичей решили поздравить детей своего района. Россияне вышли на улицу, чтобы раздать маленьким жителям столицы игрушки.

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