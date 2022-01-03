Гигантские очереди образовались на горнолыжном курорте в Красная Поляна в Сочи. Из-за снегопада и угрозы лавинной опасности закрыли часть трасс, в результате чего возникли огромные очереди на подъемник. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятое туристами видео. На нем видно, как десятки любителей зимнего отдыха скопились на склоне горы.