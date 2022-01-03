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13 минут назад

Огромные очереди на горнолыжном курорте в Сочи сняли на видео

Гигантские очереди образовались на горнолыжном курорте в Красная Поляна в Сочи. Из-за снегопада и угрозы лавинной опасности закрыли часть трасс, в результате чего возникли огромные очереди на подъемник. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятое туристами видео. На нем видно, как десятки любителей зимнего отдыха скопились на склоне горы.

«Просто жесть», – произносит мужской голос за кадром.

В Сочи действует штормовое предупреждение, возможен небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.

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