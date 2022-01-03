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53 минуты назад

16 343 новых случая Covid‑19 выявили за сутки в России

На территории РФ за минувшие сутки зарегистрировано 16 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с начала пандемии составило 10 554 309, сообщает оперштаб.

16 343 новых случая Covid‑19 выявили за сутки в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сегодняшний день единственным способом защиты от заболевания остается вакцинация. Коллективный иммунитет в РФ, по состоянию на 30 декабря, составил 61,8%. Полностью вакцинировались 74 539 609 человек.

Для вакцинации в России используются 4 отечественных препарата, но уже в начале 2022 году может появиться пятый.Новый препарат носит название «Конвасэл». Испытательная группа привилась им в августе-сентябре прошлого года. По словам главы ФМБА, никто из добровольцев не заболел коронавирусом.

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