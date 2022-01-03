«Попробуйте так станцевать русский народный танец в Чечне — вам дадут в лицо сразу», «Сам являюсь кавказцем, когда вижу такое — в душе такой стыд. Хочется лишь уйти подальше и не видеть этого», «Снова? Сколько же можно? Где милиция?» — прокомментировали юзеры.