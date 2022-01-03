Аналитик предрек распространение «омикрона» в России

Мы как раз это наблюдали летом, когда к нам пришла «дельта». О том, что она пришла и стала доминировать, мы узнали сначала по быстрому росту заболеваемости. И только спустя пару-тройку недель стало понятно, какому именно варианту мы обязаны этим, — пояснил аналитик.