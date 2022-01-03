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38 минут назад

Аналитик предрёк распространение «омикрона» в РФ после новогодних каникул

Количество заражений «омикрон»-штаммом в России гораздо выше официально зафиксированного числа и может значительно возрасти после новогодних каникул, заявил аналитик больших данных Александр Драган. По его словам, фиксировать «омикрон» в реальном времени пока не позволяют методы диагностики, сообщает Lenta.ru.

Аналитик предрек распространение «омикрона» в России
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Мы как раз это наблюдали летом, когда к нам пришла «дельта». О том, что она пришла и стала доминировать, мы узнали сначала по быстрому росту заболеваемости. И только спустя пару-тройку недель стало понятно, какому именно варианту мы обязаны этим, — пояснил аналитик.

Он указал, что в прошлом году на новогодние каникулы наблюдался заметный спад заболеваемости, длинные праздники выполнили роль мини-локдауна. В 2022 году это должно повториться.

С другой стороны, в последние две недели начали проводить корпоративы по всей стране, а на примере европейских стран мы видели, что они помогают вирусу распространяться. Например, недавно в Норвегии был случай, когда заразились 80 человек из 111, находившихся на корпоративе, — напомнил Драган.

Он считает, что распространению «омикрона» невольно поспособствуют туристы, а также те, кто на каникулах отправится в регионы, чтобы проведать родственников.

Так что моя грубая оценка, что к концу праздников, середине января, мы увидим мощный подъём «омикрона», — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что существование двух серьёзно различающихся штаммов коронавируса — «омикрона» и «дельты» — делает невозможным появление коллективного иммунитета. Об этом заявила доктор биологических наук Анча Баранова. По её словам, штаммы «учатся жить» вместе. По мнению биолога, иммунитет против «дельты» слабо защищает от «омикрона», и наоборот.
Общество,Анча Баранова,Lenta.ru,
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