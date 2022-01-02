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1 час назад

У вернувшейся из Франции россиянки нашли "омикрон"

В Карелии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

У вернувшейся из Франции россиянки нашли "омикрон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», — написал Охлопков.

По его словам, жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное. При этом Охлопков подчеркнул, что этому способствовало наличие у женщины вакцины «Спутник V».

NYT: ученые выяснили, что «Омикрон» наименее опасный штамм COVID

«Препарат показал свою эффективность против омикрона», — подытожил министр здравоохранения Карелии.

Общество,Михаил Охлопков,
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