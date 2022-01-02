У вернувшейся из Франции россиянки нашли "омикрон"

В Карелии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков .

«Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», — написал Охлопков.

По его словам, жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное. При этом Охлопков подчеркнул, что этому способствовало наличие у женщины вакцины «Спутник V».